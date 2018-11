Лїстини „Буц и остац РУСНАК – ОЛЕНА ПАПУҐА” найвецей – 15 гласи

НОВЕ ОРАХОВО – У Новим Орахове на двох виберацких местох право гласа мали 96 Руснаци уписани до Окремного виберацкого списку (ОВС), а на виберанки вишли 42 особи, цо 43,75 одсто з уписаних.

Найвецей, 15 гласи, достала лїстина „Буц и остац РУСНАК – ОЛЕНА ПАПУҐА”, на другим месце лїстина „За Руснацох – Желько Ковач” з 14 гласами, лїстина „Млади маю першенство” достала 8 гласи, лїстини „Руснаци вєдно” три гласи, „Лїстина шлєбодних кандидатох” єден глас, док лїстини „Руска будучносц” и „И ми Рускинї/Руснаци” нє достали гласи. Єден гласацки лїсток бул нєважаци.

Гласанє у Новим Орахове прешло без нєправилносцох.

