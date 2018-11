„Руснацом вєдно” найвецей гласи и у Бикичу

ОПШТИНА ШИД – На виберанкох за нове зволанє Националного совиту Руснацох у Бикичу до Окремного виберацкого списку у Беркасова уписани 157 гласаче, а на виберанкох гласали 150 особи.

На тим виберанковим месце лїстина число єден „Руснаци вєдно“, по нєурядових резултатох, достала 132 гласи.

У Шидзе на виберанковим месце у Месней заєднїци були уписани 102 гласаче, гласац вишли 75, а два лїстки були нєважаци. Лїстина „Руснаци вєдно“ достала 51 глас, „Буц и остац РУСНАК – ОЛЕНА ПАПУҐА“ 11 гласи, „За Руснацох – Желько Ковач“ три гласи, „Руска будучносц“ нє достала анї єден глас, „ Лїстина шлєбодних кандидатох“ достала три гласи, „И ми Рускинї/Руснаци“ достала три гласи, и лїстина „Млади маю першенство“ достала два гласи.

У Шидзе на гласацким месце у Червеним крижу уписан 168 гласаче, вишли гласац 123, алє змє нє достали податки хтора лїстина кельо достала гласи.

И на гласацким месце у Бачинцох зме дознали лєм же у ОВС уписани 138 особи, алє нє и податки кельо и як гласали.

