Найвецей гласи „Руснацом вєдно”

ДЮРДЬОВ – По перших нєурядових податкох у Дюрдьове на виберанки вишли 539 гласаче од вкупно 670 уписаних, односно 80,45 одсто.

Гласаче свойо гласи розподзелєли на шлїдуюци способ: виберанкова лїстина „Руснаци вєдно” достала 423 гласи; лїстина „Буц и остац РУСНАК – ОЛЕНА ПАПУҐА” достала 27 гласи; лїстина „За Руснацох – Желько Ковач” достала 2 гласи; лїстина „Руска будучносц” достала 50 гласи; „Лїстина шлєбодних кандидатох” достала 27 гласи; лїстина „И ми Рускинї/Руснаци” достала 6 гласи и лїстина „Млади маю предносц” достала 4 гласи.

Дюрдьовчанє гласали на єдним виберанковим месце у валалскей Основней школи „Йован Йованович Змай”. Окрем Руснацох, за членох свойого националного совиту гласали и Роми и Албанци.

