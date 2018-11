У Коцуре найвецей гласи достала лїстина „Руска будучносц”

КОЦУР – У Коцуре, на трох виберацких местох, двох у Месней заєднїци, и єдним у ОШ „Братство єдинство”, од 1 322 уписаних до Окремного виберацкого списку рускей националней меншини, гласац вишли вкупно 612 гласаче, односно 46 одсто Коцурцох.

Найвецей гласи достала лїстина „Руска будучносц” – 246, „Лїстина шлєбодних кандидатох” 165 гласи, лїстина „Руснаци вєдно” 96 гласи, лїстина „И ми Рускинї/Руснаци” на тих виберанкох достала 30 гласи, лїстина „Буц и остац РУСНАК – ОЛЕНА ПАПУҐА” 29 гласи, лїстина „Млади маю першенство” 26, док лїстина „За Руснацох – Желько Ковач” достала 10 гласи.

