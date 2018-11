У Керестуре лїстина „За Руснацох – Желько Ковач” ма найвецей гласи

РУСКИ КЕРЕСТУР – По перших, нєурядових резултатох, у Руским Керестуре найвецей гласи достала лїстина „За Руснацох – Желько Ковач” – 452, цо 38,93 одсто, потим „Руснаци вєдно” – 446 гласи, цо 38,41 одсто. На трецим месце по числу достатих гласох лїстина „Буц и остац РУСНАК – ОЛЕНА ПАПУҐА” – 160 гласи, цо 13,78 одсто.

На штвартим месце лїстина „Млади маю першенство” хтора достала 54 гласи, або 4,65 одсто, док пияте и шесте место по числу достатих гласох дзеля лїстини „Руска будучносц” и „Лїстина шлєбодних кандидатох” хтори достали 18 гласи, або 1,55 одсто, а на шестим месце лїстина „И ми Рускинї/Руснаци” зоз 13 гласами, цо 1,33 одсто.

На штирох виберацких местох право гласац мали вєдно 2 494 гласаче уписани до Окремного виберацкого списку (ОВС) Руснацох, а свойо виберацке право вихасновали 1180 вибераче, цо 47,34 одсто.

Вєдно з припаднїками других националних меншинох (українскей, ромскей, мадярскей и словацкей) у Керестуре могли гласац 2 568 гласаче.

На виберацким месце у Доме борцох и пензионерох до ОВС були уписани 553 особи, а гласали 277, цо 50,09 одсто; у будинку Замок од 613 уписаних гласали 270 особи, цо 44,04 проценти; у Ловарским доме од 727 уписаних гласали 349 гласаче, цо 49,22 одсто, а у „Рускому” од 619 уписаних право гласа вихасновали 284 особи, або 45,88 одсто.

На шицких штирох виберацких местох було 19 нєважаци лїстки.

