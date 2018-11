И у Вербаше найвецей гласи достала лїстина „Руска будучносц”

ВЕРБАС – На дзешец виберацких местох у општини Вербас, дзе єст вкупно 1 957 виберачох, вкупно гласали 895 особи, цо 45,73 одсто, а найвецей гласи достала лїстина 4. „Руска будучносц”. Тота лїстина достала 262 гласи, односно 29,27 одсто.

„Лїстина шлєбодних кандидатох” достала 208 гласи, односно 23,24 %, лїстина „Руснаци вєдно” достала 199 гласи, цо 22,23 одсто, док за лїстину „Буц и остац РУСНАК – ОЛЕНА ПАПУҐА” гласали 120 особи, односно 13,41 одсто.

Лїстина „Млади маю першенство” достала 43 гласи, односно 4,80 одсто, лїстина „И ми Рускинї/Руснаци” достала 40 гласи, односно 4,47 %, а за лїстину „За Руснацох – Желько Ковач” гласали 18 особи, односно 2,01 одсто.

