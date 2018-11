НОВИ САД – Понеже ше у Новим Садзе вчера гласало за шицки 18 национални совити, та пре вельке число уписаних гласачох и виберацких местох, урядово податки о резултатох гласаня за Национални совит Руснацох у Новим Садзе обчекуєме нєшка през дзень.

