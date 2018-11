За тераз водзи лїстина „Руснаци вєдно”, друга „Руска будучносц”, треца „За Руснацох – Желько Ковач”

НАШО МЕСТА – По перших, нєурядових резултатох, як и податкох з наших местох до хторих вчера вноци дошол Рутенпрес, на вчерайших виберанкох за Национални совит Руснацох найвецей гласи, за тераз, ма лїстина „Руснаци вєдно” – 1 350 гласи. Шлїдзи лїстина „Руска будучносц” зоз 577 гласами, а на трецим месце лїстина „За Руснацох – Желько Ковач”, зоз 503-ома освоєнима гласами.

„Лїстина шлєбодних кандидатох” ма 422 гласи, „Буц и остац РУСНАК – ОЛЕНА ПАПУҐА” 362, „Млади маю першенство” 133, а „И ми Рускинї/Руснаци” 95 гласи.

До нового зволаня Националного совиту Руснацох войду 19-еро кандидати, а котри – будзе ше знац док Републична виберанкова комисия преглаши конєчни резултати виберанкох, найпознєйше по 8. новембер до 20 годзин.

