Олена Папуґа: Виберанки нє були анї кус демократични

БЕОҐРАД – Нєшка, 5. новембра, у просторийох Народней скупштини Републики Сербиї Олена Папуґа, народна посланїца и ношителька лїстини „Буц и остац РУСНАК – ОЛЕНА ПАПУҐА” отримала конференцию на медиї на котрей коментаровала вчерайши виберанки за нови зволаня националних совитох националних меншиних, з огляднуцом на виберанки за Национални совит Руснацох.

Як Папуґа визначела, у скоро шицких националних заєднїцох обачени нєдошлїдносци у предвиберанковей кампанї, насампредз у финансийней потримовки, бо лїстином нє були опредзелєни средства за представянє своїх програмох, як и обезпечованє припатрачох у преширених составох на виберацких местох.

Оглядла ше и на слабе провадзенє виберанкох за национални совити явних сервисох, алє и на нєажурованє ОВС котри за тоти виберанки требал буц усоглашени зоз Єдинственим виберацким списком. Ґу тому, нєвипочитоване право на службене хаснованє язика и писма рускей националней меншини, бо у општини Кула нїхто нє преложел на руски язик поволанки за виберанки, гоч ше у тей општини службено хаснує.

Знїмок конференциї за медиї мож опатриц на тим ЛИНКУ.

