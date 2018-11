Була перша Дзецинска олимпияда

КУЛА – Всоботу, 3. новембра у спортскей сали Основней школи „Петефи бриґада” у Кули отримана перша Дзецинска олимпияда за дзеци предшколского возросту хтору орґанизовал Женски одбойкашки клуб и локална самоуправа. На олипияди участвовали и дзеци з керестурскей дзецинскей заградки.

За дзеци були орґанизовани рижни бависка и змаганя през хтори их провадзели аниматоре и маскоти, а циль Олимпияди же би ше дзецом одмалючка указовало же важне буц физично активни, а тиж и розвивац змагательни дух.

За награду були пририхтани рижни лакотки цо обезпечела локална самоуправа, як и превоз дзецох з општинских местох, та и з Керестура. З тей дзецинскей заградки на олимпияди були 30-еро дзеци предшколского возросту з виховательками Емилию Костич и Марину Преґун.

(Опатрене 3 раз, нєшка 3)