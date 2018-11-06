Тирва Конкурс за наградзованє школярох у школским 2018/2019. року

КУЛА – Оддзелєнє за дружтвени дїялносци Општини кула розписало Конкурс за наградзованє школярох у школским 2018/2019. року котри будзе тирвац по 15. новембер.

Право на єднократне наградзованє маю школяре основних и штреднїх школох котри у предходним школским року 2017/2018. рок освоєли перше, друге або треце место у поєдинєчней конкуренциї, на окружним, републичним або медзинародним змаганю котре орґанизовало Министерство просвити, науки и технолоґийного розвою, або Секретарият за образованє, управу и национални меншини Автономней Покраїни Войводини.

Подполни текст Конкурсу мож опатриц на сайту Општини Кула www.kula.rs. Прияви зоз потребну докаментацию треба поднєсц по 15. новембер на шалетру 5 у Услужним центру Општини Кула, або послац по пошти адресоване на Оддзелєнє за дружтвени дїялносци зоз назнаку – За конкурсну комисию за наградзованє школярох, на адресу Ленїнова 11 у Кули.

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