„Русиново” три ґоли у другим полчаше

СИВЕЦ – У дванастим колє Подручней фодбалскей лиґи Зомбор Фодбалски клуб (ФК) „Русин” госцовал у Сивцу дзе одбавел першенствене змаганє зоз ФК „Полет”. ФК „Полет” – ФК „Русин” 1:3 (1:0).

Зоз змаганя остал упечаток же „Русиново” бавяче могли вецей, алє и попри тим домашнї були слабша и нєпорихтанша екипа. У першим полчаше дали єден ґол, а керестурски фодбалере почали озбильнєйше бавиц у другим полчаше. Перши два ґоли за „Русин” посцигнул Дюканович и то нєодлуга єден за другим, а потим ище єдну нагоду ше удало витвориц Марковичови.

До идуцого кола „Русин” ше находзи на другим месце на таблїчки, ма 23 боди. После дванац одбавених змаганьох ма зазначени седем побиди, три страцени и два нєришени резултати.

У тринастим колє „Русин” бави на домашнїм терену процив екипи ФК „Кулпин”.

(Опатрене 5 раз, нєшка 5)