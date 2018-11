Нєизвесносц по сам конєц

ДЮРДЬОВ – У 13. колє єшеньскей часци першенства, внєдзелю 4. новембра, на стадиону ФК „Бачка 1923” у Дюрдьове домашнї клуб дочекал осмопласовани ФК „Шайкаш 1908” з Ковилю.

Резултатска нєизвесносц на змаганю тирвала по сам конєц, бо перши ґол дати аж у 82. минути. Змаганє закончене з резултатом 2:1 (0:0). Дзекуюци тром бодом „Бачка” после того змаганя забера шесте место, а ма 20 боди.

Шлїдуюце змаганє за ФК „Бачка 1923” будзе дерби з осмопласованим ФК „ЖСК” зоз Жаблю, котре ше отрима на нєдзелю, 11. новембра на 13,30 годзин на жабельским стадиону.

(Опатрене 6 раз, нєшка 6)