„Сримец” шампион єшеньскей часци першенства

ШИД – У 11. (остатнїм) колє єшеньскей часци першенства Општинскей фодбалскей лиґи Шид, „Сримец” з Беркасова на госцованю у Ґибарцу победзел „Синдєлич” зоз 1:0, „Єднота” зоз Шиду страцела на госцованю у Батровцох з 1:0 од „Омладинца”, а ОФК „Бачинци” дома страцел од „Єдинства” з Люби 2:1.

На таблїчки „Сримец” перши зоз 28 бодами, „Єднота” друга зоз 25, а ОФК „Бачинци” седми зоз 13 бодами.

Урядово єшеньска часц першенства будзе закончена кед будзе одбавене одложене змаганє зоз другого кола помедзи „Напредком” и „Омладинцом”, алє то резултат нє пременї розпорядок на таблїчки.

