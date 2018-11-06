ОФК „Бикич” шорує нови побиди

ШИД – У 12. колє Медзиопштинскей фодбалскей лиґи Срим, ОФК „Бикич” на госцованю у Воґню победзел „Злогу” зоз 3:0, „Гайдук” з Вишнїчева на госцованю у Чалми победзел „Злогу” зоз аж 7:0, а „Обилич 1993” зоз Куковцох на госцованю у Мандєлосу победзел „Фрушкогорец” зоз 3:0.

На таблїчки ОФК „Бикич” други зоз 26 бодами, „Гайдук” треци зоз 24, а „Обилич 1993” пияти зоз 23 бодами.

У 13. колє на нєдзелю, 11. новембра, будзе дерби у Бикичу помедзи ОФК „Бикич” и водзацу екипу у лиґи – „Долнїм Сримом 2015” зоз Печинцох, „Гайдук” дочекує БСК з Бешенова, а „Обилич 1993” будзе бавиц процив „Зеки Булюбаши” зоз Равня.

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