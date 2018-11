РВК ше ище вше нє оглашела з нагоди нєдзельових виберанкох

БЕОҐРАД – Републична виберанкова комисия (РВК) ше потераз ище вше нє оглашела у явносци з нагоди нєдзельових виберанкох за национални совити националних меншинох, т.є. нє отримана анї конференция за новинарох, анї нє видате сообщенє на сайту РВК, як вчера у телефонскей розгварки поведзене Рутенпресу.

Гоч конєчни резултати виберанкох муша буц обявени найпознєйше по штварток, 8. новембра до 20 годзин, нєурядово податки до хторих потераз дошли нашо дописователє можу нагаднуц хтори би лїстини могли войсц до нового зволаня Националного совиту Руснацох.

Найвекша загадка и далєй остава як гласали припаднїки рускей националней меншиних у Новим Садзе, понеже прелиминарни резултати нє сообщела анї Городска виберанкова комисия.

