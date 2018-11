„Искри” побида у дербию

КОЦУР – Внєдзелю, 4. новембра, у Подручней лиґи Суботица одбавене 12. коло у котрим коцурска „Искра” на домашнїм терену дочекала екипу „Виноґрадар” зоз Гайдукова и победзела ю зоз резултатом 4:1.

Змаганє медзи „Искру” и „Виноґрадаром” було означене як дерби кола, понеже ше стретли трецопласована и штвартопласована екипа у лиґи.

Два ґоли за „Искру” на тим змаганю дал Радован Ґаґович, а Дамян Ґубаш и Здравко Живкович дали по єден ґол.

После 12 одбавених колох „Искра” ше находзи на трецим месце на таблїчки зоз 28 бодами, кельо ма и другопласовани „Пролетер“ зоз Равного Села, а першопласована „Войводина“ зоз Бачкого Ґрадишта ма лєм єден бод вецей.

На нєдзелю „Искра“ будзе госцовац у Дюрдїну дзе ю дочека истоменова екипа.

