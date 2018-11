Умар Симеон Сакач (1929-2018)

НОВИ САД – Пондзелок, 5. новембра, у Новим Садзе, после длугей и чежкей хороти, умар Симеон Сакач, новосадски адвокат и визначни руско-українски културни дїяч. Бул єден спомедзи тих цо порушали инициятиву за обнавянє руских бешедних емисийох на Радио Новим Садзе 1966. року. Того истого року бул поставени за главного редактора у новооснованей Редакциї бешедней програми на руским язику на Радио Новим Садзе и на тей длужносци остал полни седем роки.

Бул и єден з найактивнєйших членох Инициятивней ґрупи за снованє Союзу Русинох и Українцох Югославиї у половки шейдзешатих рокох прешлого вику. Вон тиж так вельо допомогнул у закладаньох за обновйованє рускей ґимназиї у Руским Керестуре, як и у пририхтованю сновательних документох Аматерского руского театра „Дядя“, а вельо допомогнул и коло снованя Дружтва за українски язик, литературу и културу Войводини.

Полни 14 роки бул секретар Союзу Руснацох и Українцох, а 2008. року є вибрани за почесного доживотного предсидателя того союзу.

Значне спомнуц и його публицистичну и прекладательну дїялносц од 1966. по 2008. рок. Сотрудзовал у „Литературним слове“, „Шветлосци“, Народним календаре, „Новей думки“ и „Гласнїку Союзу“

Датум и час хованя покойного будзе познєйше обявени.

Вичная му памят!

