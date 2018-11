ШИД – Вчера, 5. новембра, означени Дзень здогадованя на жертви ґранатованя Шиду 1991 року.

На роботним месце у будинку дакедишнього Польопривредно-индустрийного комбинату погинули Дьордє Манойлович, Слободан Михалєвич и Мирослав Шерфези кед на будинок у хторим робели спадла ґраната хтору виштрелєли паравоєни моци зоз Горватскей.

З тей нагоди на спомин плочу на тим будинку венєц и квеце положели у мено локалней самоуправи Велимир Ранисавлєвич, предсидатель Скупштини општини Шид, як и представнїки борецкей орґанизациї Шиду.

