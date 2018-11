ВЕРБАС – Вчера вечар у КПД „Карпати”, отримана роботня хтору заинтересованим женом отримала членїца Дружтва Славка Тамаш, на тему отримованя гиґиєни и правилним допатраню скори на твари.

На роботнї були углавним жени зоз Хору Дружтва, а на твари дириґентки Надїї Воротняк Тамашова указовала як ше правилно чисци твар, як треба допатрац дозрету скору, кеди почац хасновац рижни помади, алє и о стилу живота хтори тиж уплївує на випатрунок нашей скори.

