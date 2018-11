РВК обявела прелиминарни резултати

БЕОҐРАД – Републична виберанкова комисия (РВК) обявела нєшка прелиминарни резултати нєдзельових виберанкох за национални совити националних меншинох, по хторих шейсц од седем лїстинох хтори участвовали на виберанкох за Национални совит Руснацох, достаню мандати у новим зволаню Совиту.

По прелиминарних резултатох, достатих на основи обробених податкох зоз 98,82 одсто обробених виберацких местох, на виберанки вишли 47,82 одсто гласаче, а резултати шлїдуюци:

Лїстина „Руснаци вєдно” освоєла 38,44 одсто гласи и у новим Совиту будзе мац 8 мандати.

Лїстина „Буц и остац РУСНАК – ОЛЕНА ПАПУҐА” освоєла 15,89 одсто гласи и 3 мандати.

Лїстина „За Руснацох – Желько Ковач” освоєла 16,44 одсто гласи и 3 мандати.

Лїстина „Руска будучносц” освоєла 8,93 одсто гласи и 2 мандати.

Лїстина „Лїстина шлєбодних кандидатох” освоєла 9,82 одсто гласи и 2 мандати.

Лїстина „И ми Рускинї/Руснаци” освоєла 3,54 одсто гласи и 0 мандати.

Лїстина „Млади маю першенство” освоєла 5,61 одсто гласох и 1 мандат.

Як сообщел предсидатель РВК Владимир Димитриєвич, на виберанкох обезпечена подполна транспарентносц виберанкового процесу.

Прелиминарни резултати РВК мож превжац на урядовим сайту Комисиї, а конєчни резултати виберанкох за национални совити маю буц обявени по штварток, 8. новембра до 20 годзин.

