БИКИЧ – У Бикичу, у церкви Успения Пресвятей Богородици и Пасторалним центре, пондзелок 5. новембра, отримани Духовни вежби за паноцох зоз Апостолского еґзархату за грекокатолїкох у Сербиї.

Слово о порядних стретнуцох и вежбох священїкох зоз апостолским еґзархом кир Георгийом Джуджаром хтори ше отримую два раз рочно, з яри и єшенї.

