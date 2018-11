У Беоґрадзе було треце стретнуце Руснацох

БЕОҐРАД – На трецим стретнуцу у рамикох проєкта „Каламенє руского беоґрадского конара: стари и нови беоґрадски Руснаци”, котре предводзел др Йоаким Стрибер, 4. новембра були присутни коло 20 особи.

Вечар бул пошвецени представяню дзепоєдних членох заєднїци котри роками жию и робя, лєбо студираю у Беоґрадзе – Олґица Лендєр Радович (по походзеню зоз Миклошевцох), Олґица Канюх Стаменич (по походзеню зоз Петровцох), фамелия Нярадийових (Таня зоз Руского Керестура, а Любомир зоз Коцура), як и Ивана Будински зоз Руского Керестура.

Друженє предлужене зоз пораду за слїдующе стретнуце, 18. новембра, по Служби Божей у просторийох у Вишеґрадскей 23. Стретнуце будзе мац културни характер. У плану поволац др Миряну Дєкич зоз Покраїнского заводу за защиту памятнїкох же би отримала преподаванє о етноґрафиї Руснацох, и наших визначних людзох зоз швета култури и музики, а з оглядом же стретнуце будзе праве после Културней манифестациї „Костельникова єшень”, и то будзе тема стретнуца.

Стретнуце ше закончи зоз приємним друженьом и закуску хтори порихтаю члени заєднїци.

