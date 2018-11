РУСКИ КЕРЕСТУР – У Велькей сали Дома култури Руски Керестур нєшка будзе одбавена дзецинска представа „Маша и медведз”, з початком на 13 годзин, а уход шлєбодни.

По мотивох истоменого рисованого филма сценариста и режисер представи Саша Тасич, а ґлумци Сладяна Дюкич и Марко Ґиздавич.

Представа будзе виведзена у шицких населєних местох општини, а реализує ше ю под покровительством Општини Кула.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)