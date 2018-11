Општинска рада потримала роботи явних подприємствох

ШИД – На схадзки Општинскей ради (ОР) отриманей пондзелок, 5. новембра, посланїки потримали програми роботи Явного подприємства за явне ошвиценє и отримованє, ЯКП „Водовод“ и „Стандард“, як и Заводу за урбанизем.

Як новинаром сообщел Предраґ Вукович, предсидатель ОР, потерашнї началнїк Општинскей управи Ромко Папуґа будзе окончователь длужносци по 14. новембер, а на место началнїка од того датума будзе менована Бояна Мравик, дипломована правнїца зоз Шиду, а будзе розписани и явни конкурс за роботне место заменїка началнїка Општинскей управи.

Вукович додал же ОР упуцела явну поволанку за предкладанє кандидатох за додзельованє општинского припознаня – Децемберскей награди, хтору ше додзелює визначним поєдинцом и колективом 6. децембра, з нагоди означованя Дня општини.

