РУСКИ КЕРЕСТУР – Почал упис нових наймладших членох до Фодбалского клубу „Русин”, а поволани шицки заинтересовани дзивчата и хлапци од першей по штварту класу основней школи.

Школа фодбалу цалком безплатна, тренинґи ше буду отримовац у Спортскей гали вовторками и штвартками од 17,30, а тренер будзе Дюра Дудаш.

