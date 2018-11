Опрез Општини ознова и руска застава

ЖАБЕЛЬ – Под час билєня будинка Општини у Жаблю, пред даскельо мешацами зняти шицки штири застави котри ше находзели над главним уходом до будинка, медзи хторима була и руска.

Медзитим, кед роботи закончени, на будинок поставени лєм три нови тримаче заставох, та руска застава нє була виложена. Предсидатель СО Жабель Радован Чолич обецал же ше виправи гришку, та пред даскельо днями доправени ище єден тримач за нашу заставу.

Тераз на будинку Општини Жабель пирхаю два републични, општинска и руска застава.

