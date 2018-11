Преподаванє „Йован Хранилович – чловек зєдинєня” було барз нащивене

НОВИ САД – У Музею Войводини 31. октобра, професор на Филозофским факултету др. Владимир Барович, отримал преподаванє о новосадскому парохови о. Йованови Храниловичови (1855-1924), дакедишньому капеланови у Коцуре и Руским Керестуре.

О. Йован Хранилович, док бул новосадски грекокатолїцки парох, здобул барз вельки угляд медзи новосадску интелиґенцию, нє лєм Руснацами. Попри тим же бул душпастир, вон бул и новинар, публициста, поета, хуманиста, а основал и Здруженє новинарох Нового Саду. Цали свой живот пошвецел помаганю старим и худобним новинаром, без огляду на националну припадносц, язик на хторим писали и вирски и политични опредзелєня, хторим ремесло було лєм новинарство. Кед слово о заробкох новинарох вони вше були мали, цо Хранилович добре знал бо и вон єдол новинарски хлєб.

О. Хранилович такой по уходзе сербского войска до Нового Саду 1918. року потримал приключенє Войводини, Славониї и Баранї ґу Сербиї, без огляду же ше нє знало цо ше далєй будзе случовац. Мал чесц предшедовац Велькей народней скупштини 25. новембра 1918. року на котрей принєшена одлука о присоєдинєню Войводини ґу Сербиї, до составу новоствореней держави Кральовини Сербох, Горватох и Словенцох, а на хторей, медзи другима представителями жительох Войводини, бул присутни и 21 Руснак зоз рижних местох у котрих вони жили.

Йован Хранилович мал и вельку позитивну улогу у формованю Руского Народного Просвитного Дружтва 1919. року у Новим Садзе, чийо формованє значело препород просвитного и културного живота Руснацох. Робел на добро цалей дружтвеней заєднїци у хторей жил. Жил барз скромно и вше помагал другим, гварел медзи иншим др. Владимир Барович у своїм преподаваню.

Преподаванє провадзела проєкция фотоґрафийох зоз живота о. Йована Храниловича и його рукописох, як и його приятельох хтори жили у тим чаше.

