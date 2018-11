Премиєрка на скайп-годзини зоз матурантами керестурскей Ґимназиї

РУСКИ КЕРЕСТУР – Премиєрка Влади Републики Сербиї Ана Брнабич участвовала нєшка на скайп-годзини зоз матурантами Ґимназиї „Петро Кузмяк” з Руского Керестура и їх професорку математики Наталию Будински.

У полгодзиновей розгварки школяре вихасновали нагоду поставиц премиєрки питаня о роботи Влади, способу одлучованя, як гражданє можу провадзиц роботу Влади и подобне, алє и нєобовязни питаня о тим яку музику люби слухац, та єй на концу и одшпивали єдну шпиванку.

Попри одвитох, премиєрка окреме похвалєла роботу професорки Будинсковей и єй иновативносц у настави, интересовала ше и як школяре планую свою будучносц , а на концу их шицких поволала нащивиц Владу, Беоґрад и Технолоґийни парк.

Понеже то була перша скайп-годзина з премиєрку у Сербиї, а вироятнє и у швеце, зоз самей Влади директно ю преношела и перша програма явного сервису РТС-у, та по словох професорки Будинсковей то историйна подїя за образовну систему.

На скайп-годзини присутни були и началнїк Школскей управи Зомбор Борислав Станичков и сотруднїца Милана Винарски, професоре керестурскей Ґимназиї, а тиж и руски, локални и покраїнски медиї.

