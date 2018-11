У „Добри вечар, Войводино”

НОВИ САД – У нєшкайшей емисиї „Добри вечар, Войводино” госци у студию наявя наиходзацу 25. Културну манифестацию „Костельникова єшень”, як и емисию з нагоди преслави 85 рокох живота Дюри Латяка, хтора отримана у Руским културним центру у Новим Садзе.

Прецо трансплантация лєбо пресадзованє орґанох успишни способ лїченя хорих, як и прецо донорски карточки по новим Закону о трансплантациї од того року обовязни, патраче дознаю у трецей часци емисиї.

По емисиї „Добри вечар, Войводино” на 21,30 г. будзе реприза нєдзельового ТВ Маґазину, док реприза нєшкайшей емисиї такой на ютре (пияток) вноци на 2 и дополадня на 9 годзин.

