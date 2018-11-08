Нєшка швето Митра и Михала

АПОСТОЛСКИ ЕҐЗАРХАТ/РУСКИ КЕРЕСТУР – По юлиянским календаре, нєшка припада швето велькомученїка Димитрия-Митра, а по григориянским Собор Архистратига Михаила-Михала.

Швето Митра будзе преславене у векшини наших грекокатолїцких парохийох зоз богослуженїми, а воно здогадованє на солунского войводу зоз 4. вику хтори у нєшкайшей Сримскей Митровици дал живот за нову християнску виру.

Швето архангела Михала будзе преславене у парохиї св. оца Миколая у Руским Керестуре, а припомина библийски запис о побуни ангелох у хторей Михаел станул на чоло ангелох хтори остали прихильни свойому Створительови.

На тот дзень, попри Службох Божих у катедралней церкви на 8 и 17 годзин, велька Служба Божа будзе на 10 годзин лєм у Водици, дзе зоз тим шветом будзе остатня Служба у Водици у тим року (гоч Водицова церква у хторей оставаю и св. Тайни будзе отворена за нащиви и у наиходзацим жимским периодзе).

Шицким особом котрим мено Димитрий-Митро одн. Михаил-Михаела нєшка имени дзень.

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