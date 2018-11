На нєдзелю будзе Саям за пензионерох

КУЛА – На нєдзелю, 11. новембра, у Кули будзе отримани Саям за пензионерох котри понука змисти як з дружтвеного, так социялного и здравственого живота найстаршей катеґориї гражданох. Саям будзе у Пионирским доме, улїца Ленїнова 17, почнє на 9, а будзе тирвац по 19 годзин.

На сайму буду орґанизовани безплатни препатрунки, совитованє зоз фармацеутами, лїкарами, психолоґами, економистами и правнїками, та и з фаховцами з обласци пензийно-инвалидного осиґураня.

Попри тим, запланована и културно-забавна програма, рижни роботнї и турнири у дружтвених бавискох.

