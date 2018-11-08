Вельке одушевиє з „Машу и медведзом”

РУСКИ КЕРЕСТУР – У Велькей сали Дома култури Руски Керестур вчера одбавена дзецинска представа „Маша и медведз”, у рамикох означованя Дня Општини Кула.

По мотивох истоменого рисованого филма пред наймладшу публику була интерактивна представа едукативного характеру. Публика под час цалей представи була фокусована и обачлїво одушевена, дзеци ше шмеяли, кляпкали и дзечнє участвовали.

Сценариста и режисер представи Саша Тасич, а ґлумци Сладяна Дюкич и Марко Ґиздавич.

Представа виведзена у шицких населєних местох општини, реализує ше ю под покровительством Општини Кула, у орґанизациї Туристичней орґанизациї општини Кула.

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