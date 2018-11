Обнавя ше Руску школу у Дюрдьове

ДЮРДЬОВ – И тей єшенї, уж традицийно, тирва ушорйованє явних поверхносцох и обєктох у Дюрдьове, а на тот завод и Рускей школи.

Вчера почало ушорйованє вонкашнєй фасади будинка Рускей школи, у котрей ше находза и Дзецинска заградка, и Руска одлога. Роботу окончує фирма „Тис ґрадня” з Беоґраду. У першей фази будзе ушорйованє вонкашнєй часци будинка, а у другей ушорйованє знука. Роботу финансує Покраїнска Влада з 2 милиони 990 тисячи динарами и локална самоуправа котра уложела милион 500 тисячи динари.

Тих дньох у валалє на вецей местох санировани бетонски дражки опрез хижох и опрез валалскей амбуланти, а заплановане же би пошвидко були оправени дражки, ошвиценє, чекалїще за автобуси и други очкодовани места у центру.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)