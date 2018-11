ШИД – Рочни концерт КПД „Дюра Киш” у Шидзе, будзе отримани на соботу, 10. новембра, на 19 годзин у просторийох Дружтва.

На рочним концерту ше представи КУД „Яким Ґовля” зоз Миклошевцох, КПД „Иван Котляревски” зоз Бикичу, а вєдно з нїма и секциї домашнього Дружтва.

Концерт почнє на 19 годзин, а уход добродзечни прилог.

