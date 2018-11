У новим „Руским слове”

НОВИ САД – У штерацец пиятим тогорочним числу новинох „Руске слово” у рубрики „Тижньовнїк” представени прелиминарни, нєурядово резултати виберанкох за Национални совит Руснацох.

Рубрика „Нашо места”, медзи иншим, наявює виберанки за локални парламент у Кули и пише о актулносцох зоз Вербасу и Коцура, а на тот завод и зоз Нового Орахова.

О продукциї карфиолу и броколия, як и о продукциї меду у Дюрдьове и єшеньскей шатви по хотарох по наших местох пише „Економия”.

„Култура и просвита” зазначела як ше одвива настава руского язика у школи у Ґосподїнцох, а „Духовни живот” як преславени кирбаї у Бачинцох и римокатолїцкей церкви у Коцуре, а зазначене и стретнуце Руснацох у Беоґрадзе.

У „Мозаїку” пренєшени упечатки младих о интересантним бависку „Сцекнї зоз Заводу” котри орґанизовани з нагоди 10-рочнїци його роботи, а „Людзе, роки, живот” понукаю розгварки зоз Мироньом Маґочом з Нового Зеланду, Злату Надьову з Руского Керестура и Спасойом Майком Нешковичом зоз Америки.

„Спорт”, попри резултатох наших фодбалских клубох у своїх першенствених лиґох, пише о роботи ФК „Русин” и Карате клубу „Токадо” зоз Савиного Села.

Як додаток у тим чишлє вишло „Руске словечко”.

