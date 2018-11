РВК будзе ище раз читац гласи зоз Жаблю

БЕОҐРАД – Републична виберанкова комисия (РВК) вчера сообщела же пре дзепоєдни нєправилносци и пригварки котри сцигли до РВК на вибор нових членох до националних совитох националних меншинох, буду повторени виберанки за Национални совит Румунох и Национални совит Чехох и ознова отримани 14. новембра.

Два пригварки котри поднєсли представнїки ромскей и албанскей националней меншиних РВК одбила як нєосновани, а утвердзела и штири лоґично-рахункарски нєправилносци на виберацких местох у Ковачици и Пожаревцу.

Попри тим, РВК одлучела и же запровадзи увид до виводу зоз виберанкох у Ковачици, и отвори мехи зоз гласацкима лїстками за Национални совит Руснацох у Жаблю и Ромох у Пожаревцу, же би ше утвердзело нєправилносци.

Вецей поєдиносци мож пречитац у сообщеню РВК.

