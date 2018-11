Совит МЗ принєсол два важни одлуки

РУСКИ КЕРЕСТУР – На стредовей схадзки Совиту Месней (МЗ) заєднїци, пиятей по шоре, принєшена одлука о купованю парцели коло Спортскей гали и о порушованю кампанї за обезпечованє средствох за купованє новшого камиона Добродзечному огньогасному дружтву (ДОД) у валалє.

Понеже у цеку ришованє маєтного питаня Спортскей гали, етажиранє и даванє на хасен МЗ, як єдине препреченє тому ше наишло на нєришени статус празней парцели коло гали на котрей була хижа, а тераз асфалтована драга до гали, котра по плану служи и як процивогньови уход. Хижа на парцели 1618/1 КО Руски Керестур звалєна 2012. року, порушани поступок експоприяциї пред державу, медзитим пре нєришени маєтни одношеня власнїкох хижи, иста потераз нє була виплацена и нє припоєна ґу гали.

З оглядом же власнїки ришели маєтни статус тей парцели, здобуло ше условиє за виплацованє, та Совит МЗ принєсол одлуку же ше то намири зоз средствох самодоприносу котри остали од 2016. року. Власнїком буду виплацени 8 500 еври, 6 500 еври сума на котру хижа була преценєна 2012. року и 2 000 еври як надополнєнє за жедлярину през тоти роки.

Як потолковал предсидатель Совиту Месней заєднїци Владимир Олеяр, зоз самодоприносу з 2016. року потераз остало ище 7 милиони динари нєпотрошени, а остаток будзе розпоредзени як учасц за будованє планованей фабрики води.

Под точку рижне, члени Совиту ище на єден завод розпатрали рижни можлївосци як ришиц длугорочни проблем ДОД зоз старим и малого капацитету огньогасним камионом. Одлука принєшена, же ше од 17. новембра руши до кампанї информованя людзох и збераня добродзечних прилогох за його купованє.

Олеяр наглашел же з буджету Општини Кула за 2019. рок наявени дополнююци 500 000 динари за камион, а остаток предвидзене назберац з добродзечних прилогох. Плановане орґанизовац и єден донаторски вечар, а камион би требало купиц идуцого року. На схадзки надпомнуте же цали процес и шицки донациї буду транспарентни, ДОД отвори и девизни жиро рахунок за уплати зоз иножемства, рахунки буду под контролу вецей особох котри буду подписнїки, а МЗ будзе видавац квити за дати донациї.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)