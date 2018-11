До Дюрдьова и Жаблю приходза госци зоз України

ДЮРДЬОВ/ЖАБЕЛЬ – На ютре, 9. новембра, у просторийох Културно-уметнїцкого дружтва „Тарас Шевченко” у Дюрдьове з початком на 19 годзин и на соботу, 10. новембра, у будинку Основней школи „Жарко Зренянин” у Жаблю буду концерти з нагоди 100-рочнїци од присоєдинєня Войводини ґу Кральовини Сербох, Горватох и Словенцох.

На концерту у Дюрдьове будзе участвовац Гуцулски ансамбл з Рахова зоз Закарпатскей обласци України, а у Жаблю у програми будзе участвовац и Хор „Пасторала” зоз Жаблю.

Програми орґанизує их Союз Українцох Руснацох Сербиї.

