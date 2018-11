У Вербаше того викенду будзе турнир у ґуґланю и штреляцтве

КОЦУР – У рамикох Спортских бавискох „Яша Баков” на ютре, 10. новембра, у Вербаше будзе отримани турнир у ґуґланю и штреляцтве.

Сход приявених екипох на 8 годзин пред Центром за физичну културу „Драґо Йовович”.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)