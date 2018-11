XXV „Костельникова єшень” почина у Руским Керестуре

РУСКИ КЕРЕСТУР – У Руским Керестуре, перше у Основней школи „Петро Кузмяк” на 11,30 годзин, а потим на 18 годзин у Ресторану „Червена ружа”, почина XXV Културна манифестация „Костельникова єшень”, з котру будзе означена и 70-рочнїца шмерци Гавриїла Костельника.

Нєшкайши програми буду свойофайтово промоциї найновших кнїжкох на руским язику, зоз стретнуцом зоз писателями – Агнету Бучко Папгаргаї, Михалом Рамачом Якимом Чапком и Тамару Хрин Рончевич, чийо найновши кнїжки уж представени на Сайме кнїжкох у Беоґрадзе.

Почитовательом писаного слова будзе представена и кнїжка Олени Планчак Сакач „Вецей од бешеди” и антолоґия дзецинскей приповедки хтору пририхтала Мелания Римар, а на вечаршим стретнуцу и найновша кнїжка академика Юлияна Тамаша „Рецепция дїла Юлияна Тамаша”. У музичней часци того вечара наступи Дзивоцка шпивацка ґрупа Дома култури Руски Керестур.

Подобна програма будзе 15. новембра од 12 годзин, у ОШ „Братство єдинство” у Коцуре.

Стретнуце рецитаторох „Михайло Зазуляк”, на хторим буду участвовац рецитаторе з наших руских местох, будзе 10. новембра на 15 годзин у Кули у Школи „Петефи бриґада”, а нєпоштредни орґанизатор му кулске РКУД „Др Гавриїл Костельник”. Истого дня у Етно-клубу „Одняте од забуца” у Коцуре на 18 годзин, будзе вистава з Подобовей колониї „Коцур 2018” и литературно-музични вечар „На чесц Костельникови”. Програми орґанизую сам Етно-клуб, Дом култури и МО Рускей матки Коцур.

Наступного викенду, 17. новембра, у Дюрдьове у КУД „Тарас Шевченко”, на 19 годзин будзе промоция новей кнїжки Якима Чапка, як литературно-музични вечар. Истого вечара у Руским Керестуре у Доме култури на 20 годзин орґанизаторе „Дньовки” пририхтую отверанє вистави фотоґрафийох на тему „Вода”, а на 21 годзин почнє Мултимедиялна програма младих „Дньовка”.

