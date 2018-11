Вишли „Дзвони” число 10

РУСКИ КЕРЕСТУР – Тих дньох вишло 10. тогорочне число Християнского часопису „Дзвони” хтори видава парохия св. оца Миколая з Руского Керестура.

У мено видавателя и як главни редактор о. Михайло Малацко у уводней рубрики здогадує читачох же ше приблїжує 300. число того часопису хтори виходзи 25 роки, и спозорює на ище вше нє ришене його финансованє хторе ше барз чежко витворює.

У нових „Дзвонох” стандардни рубрики з новима темами, а визначиц треба напис новей церкви у Беоґрадским деканату у Вершцу, „Нашу реалносц” на тему виберанкох за Национални совит, Слово живота, Сримски дожица.

Ту и папово порученє за 2. Шветови дзень худобних, запис о Здогадованю на ш. Василию Ксению Папуґа з Коцура, кратки историйни прегляд на грекокатолїцку руску пивцо-учительску семинарию у Ужгородзе.

У „Дзвонох” и висти зоз вселенскей Церкви, наших парохийох, и здогадованє на о. Йосафата Воротняка з нагоди 10-рочнїци його упокоєня, а у Богословскей думки нови предлуженя тогорочних темох о фамелиї и Мариї.

