РВК обявела конєчни резултати, нїхто нє ма векшину

БЕОҐРАД – Републична виберанкова комисия (РВК) вчера обявела конєчни резултати нєдзельових виберанкох за национални совити националних меншинох. Анї єдна з лїстинох нє освоєла достаточне число мандатох же би сама творела векшину у новим зволаню Националного совиту Руснацох.

По конєчних резултатох лїстина „Руснаци вєдно” освоєла 1 758 гласи и достала 9 мандати. Лїстина „Буц и остац РУСНАК – ОЛЕНА ПАПУҐА” освоєла 579 гласи и достала 3 мандати, як и лїстина „За Руснацох – Желько Ковач”, зоз 573-ома освоєнима гласами.

Два мандати будзе мац „Лїстина шлєбодних кандидатох” хтора достала 368 гласи, док лїстини „Руска будучносц” зоз 360 гласами и лїстина „Млади маю першенство” зоз 199 гласами освоєли по єден мандат. До нового зволаня Националного совиту нє войдзе лїстина „И ми Рускинї/Руснаци” котра достала 129 гласи, цо нє було достаточне анї за єден мандат.

Виберанки за Национални совит Руснацох отримани на 170 виберацких местох у Сербиї, до Окремного виберацкого списку (ОВС) уписани були 7 934 Руснаци, а гласацке право вихасновали 4 052-йо уписаних до ОВС. У гласацких шкатулох було 85 нєважаци лїстки.

Конєчни резултати виберанкох буду друковани у „Службеним глашнїку Републики Сербиї”, а Министерство державней управи и локалней самоуправи заказує конститутивни схадзки за шицки национални совити у чаше од 20 дньох од дня обявйованя конєчних резултатох.

Як сообщел предсидатель РВК Владимир Димитриєвич, на виберанкох обезпечена подполна транспарентносц виберанкового процесу, и подзековал домашнїм и страним припатрачом котри провадзели тот процес.

Най здогаднєме, нови зволаня виберали 18 меншински заєднїци на нєпоштредних виберанкох, а штири на електорских скупштинох. Виберанки за Национални совит Чехох и Национални совит Румунох буду повторени 14. новембра.

