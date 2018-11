Добре ґаздую

Совит Месней заєднїци Нового Орахова на початку рока принєсол амбицийни план роботи за тот рок, а предсидателька Вивершного одбору Месней заєднїци Гайналка Шипош гварела же є задовольна зоз яким темпом ше реализує план у валалє.

У тим року у Новим Орахове заплановане вельо поробиц, алє як ше план будзе реализовац, шицко завиши од пенєжу. Як тераз ствари стоя, наспрам того кельо поробене по конєц септембра, кед же будзе красна хвиля, по конєц рока будзе поробене и вецей як заплановане.

Предсидателька вивершного одбору Месней заєднїци Гайналка Шипош гварела же є задовольна зоз темпом реализациї плана роботох у валалє.

ШПОРУЮ ТАМ ДЗЕ МОЖУ

– У марцу зме започали роботи, а то значи же зме предлужели там дзе дацо прешлого року розпочате, а нє закончене – потолковала Шипошова.

– Насампредз, плановане закончиц роботи на водоводу, котри започати прешлого року. То ше одноши на улїчку Золтан Кодаи. Поробене 1 800 метери водоводу, а на линию приключени и 10 салаши.

Єдна часц пенєжу обезпечена од Покраїни, друга часц од Општини, а потим и од Месней заєднїци. За роботи у улїци плановане потрошиц 4 800 000 динари, алє роботи поробени за 3 800 000 – дознаваме од предсидательки Вивершного одбору.

По єй словох, закончени и роботи у улїци Владимира Назора. Поробене 350 метери водоводу. У спомнутей улїци асфалтована и драга.

Того року ше ма закончиц дражку за пешакох у улїци Шандора Петефия, длугоку 600 метери, у вредносци дацо вецей як 2 милиони динари. Предлужи ше роботи и на теметове, односно бетонованє дражкох. По валалє поплатани дзири на драгох, „прецагнута” асфалтна драга у валалє у длужини од 300 метери, та так скапчани улїци ЮНА, Бориса Кидрича, Ленїнова и Ошлєбодительна.

Роби ше и на поставяню твардей подлоги на драги хтора ше приключує на главну драгу при билому крижу, вредносци 1 800 000 динари, а пенєж обезбечени од аренди за жем. Од того пенєжу будзе ше асфалтовац и Южну улїцу у длужини 300 метери. За тото обезпечени 6 200 000 динари.

ОБНОВЮЮ, ОПРАВЯЮ И ПРАВЯ НОВЕ

Того року плановане закончиц роботи на водоводней мрежи у улїцох ЮНА, Матиї Губца, Моши Пияди и Краткей. Вредносц роботи 5 300 000 динари у длужини од 2,2 км, а на воду ше приключи 93 ґаздовства. Скорей як ше водовод приключи на нову мрежу, випита ше квалитет води.

Як потвердзела Гайналка Шипош, по находзеню фаховцох, Новоораховчанє пию здраву воду.

Далєй, роби ше на обнови ошвиценя у улїцох, оправена и драга у дворе школи. Почнє и реновиранє закрица на амбуланти, а на спортскей зоблєкальнї ше заменї уходни дзвери. Тиж треба пременїц и облаки на будинку Месней заєднїци.

На Општинским уровню купени три машини за ровнанє „босих” драгох, а єдну з нїх вєдно достали на хаснованє Орахово и Ґунарош, так же ше пошвидко почнє и тоти роботи.

– Ушоренє и розмерйованє дильовох потирва длужей, бо сцеме шицки дильови у хотаре премерац и видно означиц, понеже єст дильови у хотаре по котрих лєдво прейдзе трактор, а котри би требали буц широки 6 метери – акцентовала Гайналка Шипош.

На концу, зоз того цо поробене и цо ше сце, мож заключиц же ше у Месней заєднїци у Новим Орахове приноши реални плани, а зоз пенєжом ше добре ґаздує.

