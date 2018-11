Означени Дзень општини Жабель

ЖАБЕЛЬ – Вчера, 8. новембра, на Дзень Општини Жабель, у Чуроґу у Доме култури пририхтана програма и святочне додзельованє Митровей грамоти, Митровей награди и Митрового припознаня.

Митрову награду, диплому и пенєжну награду достала компания „Ґлобал сид” зоз Чуроґу, Митрову грамоту Полицийна станїца Жабель, а Митрово подзекованє Польопривредне ґаздовство „Салонски” з Ґосподїнцох.

После гимни Републики Сербиї, госцох и домашнїх привитал Чедомир Божич, предсидатель Општини Жабель, а потим наступела танєчна ґрупа „Уна сеґа Сербика” зоз Беоґраду, смикови квартет „Мистик чело” тиж зоз Беоґраду, як и ґлумици Сербского народного театру з Нового Саду и школярки Штреднєй школи „22. октобер” зоз Жаблю, котри рецитовали стихи зоз збирки писньох Десанки Максимович „Глєдам помилованє”, док Хор „Пастрала” зоз Жаблю виведол шпиванку „То Сербия”.

Вчера предполадньом у будинку Општини Жабель пошвецени просториї и пререзани славски колач, после чого у Народней библиотеки „Велько Петрович” у Жаблю отворена вистава „Митровданска постановка експонатох”.

