У Дюрдьове будзе Бал младих

ДЮРДЬОВ – Бал младих, котри и того року орґанизує младеж з Културно-уметнїцкого дружтва „Тарас Шевченко” з Дюрдьова, будзе отримани нєшка, а дружиц ше буду млади од петнац по трицец пейц роки з Коцура, Нового Саду и преважно з Дюрдьова.

Балованє почнє на 19 годзин, грац будзе „Пицикато бенд”, а будзе орґанизована вечера и томбола з богатима наградами. Першу награду, котра и найвреднєйша, и того року обезпечую орґанизаторе.

Млади орґанизаторе и того року очекую добру забаву до самого рана, по чим дюрдьовски друженя у спомнутим Дружтве познати.

