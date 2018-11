Польочуваре першокласнїком представели свою роботу

КОЦУР – Штварток, 8. новембра, у велькей сали коцурскей Месней заєднїци роботнїки Польочуварскей служби „ЯЗИП” школяром першей класи отримали преподаванє у котрим представели свою роботу.

Польочуваре Милан Дрляча, Звонко Русковски и Емил Надьфеї, котри робя як польочуваре у коцурским хотаре, школяром приповедали на котри способ чуваю поля, кеди маю найвецей роботи, яка процедура кед влапя дакого у крадзи и прецо значне же би кажди хотар мал цо вецей польочуварох.

Преподаванє було интерактивне, та ше школяре преподавачом випитовали о тим цо их интересує.

