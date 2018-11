Дводньова роботня за штредньошколцох почина у Заводзе

НОВИ САД – Нєшка и ютре, 10-11. новембра, у просторийох Заводу за културу войводянских Руснацох (ВР), буду отримани перши роботнї орґанизовани у проєкту „Културне нашлїдство през мой обектив”.

Тот проєкт Завод за културу ВР орґанизує прейґ конкурсу „Публика у фокусу”, Фондациї „Нови Сад 2021, Европска престолнїца култури”, а на тему „Публика у фокусу”.

На дводньових роботньох буду участвовац коло двацец штредньошколци припаднїки шейсцох националних заєднїцох – влашскей, бунєвацкей, сербскей, рускей и ромскей. Роботнї буду тримац Мирослав Кевежди, Соня Гудак, др Миряна Дєкич и Єлена Перкович.

Теми котри буду розрабяни то идентитет у мултинационалним и мултикултуралним штредку, а у креативних роботньох фотоґрафиї ше през сучасни медий, котри хасную млади, фотоґрафию, пробує стимуловац креативне виражованє младих.

Проєкт ше закончи зоз виставу фотоґрафийох у Петровцу на Млави, Билей Церкви и у Новим Садзе.

