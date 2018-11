„Руском” кошел теметов, роботна акция будзе 17. новембра

РУСКИ КЕРЕСТУР – Роботнїки ЯКП „Руском”, вчера почали кошиц рускокерестурски теметов, а то лєм часц роботох котра планована зоз наступну роботну акцию котра пре нєвигодну хвилю уж раз була преложена.

„Руском” кошел запущену часц теметова, а роботна акция планована за идуцу соботу, 17. новембер, на котру поволани шицки котри маю дзеку помогнуц, а будзе предлужене дальше кошенє и розкерчованє.

Вчерайше кошенє и роботна акция реализує ше у сотруднїцтве „Рускому” и Церковного одбору котри задлужени за теметов.

