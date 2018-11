Нєшка програми „Костельниковей єшенї” буду у Кули и Коцуре

КУЛА/КОЦУР – У рамикох 25. Културней манифестациї „Костельникова єшень” нєшка буду отримани програми у Кули и у Коцуре.

Стретнуце рецитаторох „Михайло Зазуляк”, на хторим буду участвовац рецитаторе з наших руских местох, почнє на 15 годзин у Кули у Школи „Петефи бриґада”, а школяре буду подзелєни до троз возростних ґрупох

Тиж, у Етно-клубу „Одняте од забуца” у Коцуре на 18 годзин, будзе вистава з Подобовей колониї „Коцур 2018” и литературно-музични вечар „На чесц Костельникови”. Програми орґанизую сам Етно-клуб, Дом култури и МО Рускей матки Коцур.

